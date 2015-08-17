Біля місця вибуху в Бангкоку поліція знайшла третю бомбу, яка не розірвалася

У центрі Бангкока, де стався вибух, в результаті якого загинуло 15 і поранено понад 80 осіб, знайдено третій вибуховий пристрій, повідомив представник управління поліції Бангкока в прямому ефірі Nation TV, передає РИА Новости.

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Бомба знаходиться в 30-ти метрах через дорогу від точки початкового вибуху, біля входу в фешенебельний торговий центр "Кесон-Плаза". Спеціальна група поліції приступила до розмінування.

Поліція повідомляє, що при вибуху був використаний тринітротолуол.