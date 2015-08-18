"Ісламська держава" пригрозила "завоюванням Стамбула", назвавши президента Туреччини сатаною

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) у відеозверненні, поширеному у вівторок, 18 серпня, в інтернеті, закликає громадян Туреччини до "повстання проти президента Реджепа Таїпа Ердогана", пише Deutsche Welle.

Екстремісти називають Ердогана "сатаною" і звинувачують його в тому, що він "продав Туреччину курдським повстанцям і США".

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" опублікували відео з погрозами на адресу Меркель

Турецькі ЗМІ підкреслюють, що це перше відеозвернення ІД, в якому джихадисти закликають до дій безпосередньо проти Туреччини. Один з трьох озброєних бойовиків, знятих на відео, загрожує "завоюванням Стамбула" і закликає турків "боротися проти друзів сатани і надати допомогу халіфату "Ісламської держави".

Як відомо, раніше Туреччина і США домовилися про створення вздовж турецько-сирійського кордону "зони безпеки", вільної від бойовиків ІД. За даними американської газети The Washington Post, мова йде про 110-кілометрову ділянку на захід від річки Євфрат, яка протягнеться до сирійської провінції Алеппо. Крім того, Анкара дала США дозвіл на використання бази "Інджирлік" на південно-сході Туреччини для нанесення ударів по бойовиках ІД.