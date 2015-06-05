У Кремлі сумніваються в існуванні "фабрики тролів"

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми не знаємо, що це за агентство, і ніколи з ним ніякої взаємодії не було, - підкреслив він. - Ми не могли з ним взаємодіяти, тому що ми не знаємо, що це за агентство і чим воно займається. І чи є воно насправді".

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