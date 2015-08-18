Рекордні 107 тисяч мігрантів прибули в липні до кордонів Євросоюзу

Кількість мігрантів, які прибули до кордонів ЄС, вперше перевищила 100 тисяч за місяць і склала 107 тисяч осіб у липні 2015 року, пише РИА Новости з посиланням на агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex.

За його даними, у липні 2014 року число прибулих мігрантів до ЄС було втричі меншим, причому приплив зріс як на середземноморському, так і на балканському напрямку. Близько 50 тисяч людей прибули на острови в Егейському морі, більшість з них висадилися на грецьких островах Лесбос, Хіос, Самос і Кос. Італійська влада нарахувала в липні 20 тисяч новоприбулих мігрантів, які тікали переважно з Еритреї та Нігерії через Лівію. У свою чергу, угорська влада повідомила про прибуття більш ніж 34,8 тисячі мігрантів.

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Всього кількість мігрантів, які прибули до кордонів Євросоюзу за 2015 рік, склало 340 тисяч чоловік, тоді як за весь 2014 рік їх налічувалося 280 тисяч. При цьому Frontex зазначає, що основну частину нелегальних мігрантів складають вихідці з Сирії та Афганістану, більшість з яких прибули в Грецію через Туреччину.

"Frontex закликає країни-члени надати додаткове обладнання та персонал для підтримки наших операцій в Греції та Угорщини, а Європейська комісія схвалила національні програми, щоб надати значну фінансову допомогу країнам-членам для вирішення цих проблем", — заявив виконавчий директор організації Фабріс Лежері (Fabrice Leggeri).