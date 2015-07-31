В Угорщині заявили, що країна стала лідером серед членів ЄС за кількістю нелегальних іммігрантів

Про це заявив міністр закордонних справ країни Пітер Сійярто, передає "ЄвроПравда" із посиланням на AP.

За його словами, практично всі з них потрапили до Угорщини через її південний кордон із Сербією.

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Сійарто заявив, що Угорщина та Сербія зіткнулися з "безпрецедентним тиском імміграції" і що більше мігрантів прибувають у Європейський Союз через Балкани, ніж через Середземне море.

"Це означає, що цього року серед країн ЄС найбільша кількість нелегальних іммігрантів прибула до Угорщини", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина почала будівництво огорожі на кордоні з Сербією поблизу міста Морахалом - 184 км на південь від Будапешта. Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що такі заходи є вимушеними.