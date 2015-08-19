Google видав основні центри кремлівської інтернет-пропаганди

Так, абсолютно раптово на перші місця у таких запитах виходять не міста-мільйонники і навіть не прикордонні з Україною області, повідомляється на otakvot.livejournal.com.

Крім того, майже в будь-яких політичних запитах фігурують маленькі селища Ольгине, Яблоновський, Перекатний і Зелене Місто. За інтенсивністю запитів вони іноді обганяють навіть Москву і Санкт-Петербург.

Варто наголосити, що у місті Ольгине розташовується відоме ТОВ "Агентство Інтернет-Досліджень", яке займається прямою інтернет-пропагандою.

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"Сотні співробітників днями безперервно пишуть хвалебні коментарі, угодні чинній в Росії владі, обливають брудом Україну, Америку і Європу та гноблять незгодних, створюючи таким чином видимість громадської думки", - йдеться у повідомленні.

Також завдяки сервісу вдалося встановити, що подібні центри з'явилися в кінці 2013 року, перед кримськими подіями.

Наприклад, подивившись статистику за словом "НАТО" рік легко помітити - до середини 2013 року найбільше ця тема цікавила жителів Ульяновської області, що не дивно - в цей час у ЗМІ саме з'явилася інформація про відкриття бази НАТО в Ульяновську.

Зазначається, що вказані агенства, швидше за все, намагаються контролювати думку про внутрішній політиці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща і Нідерланди ініціюють створення російськомовного телеканалу, щоб протистояти пропаганді Російської Федерації.