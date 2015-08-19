Росія відстала від України у рейтингу вільних країн світу на 37 позицій

Про це свідчать дані дослідження Інституту Катона (США), передає "Ехо Москви".

Індекс включає в себе 76 показників особистих, громадянських і економічних свобод, що відображають десять сфер людської діяльності: верховенство права, безпеку, свободу пересування, свободу релігійної діяльності, свободу асоціацій, свободу вираження, розміри держави, якість правової системи та захист прав власності, доступ до надійних грошей, свободу міжнародної торгівлі, регулювання бізнесу, праці і кредиту.

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Найвільнішою країною світу є Гонконг (9,04), на другому місці — Швейцарія, на третьому — Фінляндія. Великобританія опинилася на 9-му місці, Німеччина — на 12-му, США (8,26) — на 20-м.

Найвільнішою посткомуністичною країною є Чеська Республіка (8,25; 21-е місце), вільною пострадянською країною — Естонія (8,23; 22-е місце). Литва і Латвія посідають близькі 26-е і 29-е місця. Грузія перебуває на 48-му, Вірменія — на 53-му, Молдова — на 64-му, Україна — на 74-му, Казахстан — на 96-му місці. Росія розташувалася на 111-му місці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сирію визнали найнебезпечнішою державою у світі, Росія "відстала" від неї на 10 позицій.