Сирію визнали найнебезпечнішою державою у світі, Росія "відстала" від неї на 10 позицій - рейтинг

Про це свідчить рейтинг Global Peace Index, повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на Independent.

Ісландію визнали такою через низький рівень мілітаризації, відсутність внутрішніх і неучасть у зовнішніх конфліктах. Також експерти наголошують на високому рівні її системи безпеки та соціальної стабільності.

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Слідом за Ісландією йдуть Данія та Австрія (друге та третє місця відповідно). З Європейських країн до десятки найбезпечніших потрапили також Фінляндія (5-те місце), Швейцарія (6), Чехія (10).

Найнебезпечнішою державою у світі є Сирія, яка перебуває на 162 місці. Варто зазначити, що в 2008 році вона посідала 88-ме місце.

Слід зауважити, що Україна розташувалася на 150-му місці, Росія – 152-му.