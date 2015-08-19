Лавров: Путін планує взяти участь у Генасамблеї ООН

Президент РФ Володимир Путін планує взяти участь у Генасамблеї ООН, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У цьому році ми відзначаємо сьомий десяток вже цього форуму, який був створений після Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Другій світовій війні. І очікується рекордна кількість глав держав і урядів. Наш президент теж планує брати участь у цьому заході", — сказав Лавров журналістам, повідомляє "РИА новости".

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Нагадаємо, що засідання Генеральної асамблеї ООН відбудеться в кінці вересня. Участь у ній візьмуть лідери США, Франції, Китаю. Слід сказати, що участь Путіна в засіданні буде першим за десять років.

Також віце-спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявляв, що питання про створення трибуналу у справі катастрофи малазійського боїнга MH17 винесуть на засідання Генасамблеї. Дане рішення дозволить обійти можливість застосування права вето з боку Росії. Згідно зы статутом Генеральної Асамблеї, для прийняття рішень необхідно зібрати 2/3 голосів.