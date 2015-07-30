Питання про створення трибуналу щодо MH17 винесуть на Генасамблею ООН - Парубій (відео)

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

"Немає сумнівів, що це питання буде перенесене на Генеральну асамблею ООН, де вже Росія не буде мати права вето. Де вже можна буде 2/3 голосів приймати рішення. І у мене майже немає сумнівів, що це рішення буде ухвалене на Генасамблеї ООН", - сказав Парубій.

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Також Парубій вважає, що неголосування Росії у Радбезі свідчить про публічне визнання вини за той злочин, який вчинили її бойовики, її військові на території України.

Крім того, він наголосив, що провальне голосування про створення трибуналу, яке відбулося вчора, дає підстави говорити про виключення Російської Федерації з Радбезу ООН.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малазійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

Сьогодні стало відомо, що Малайзія, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Україна, які розслідують катастрофу малазійського літака, що сталася рік тому над Україною, розглядають можливість створення незалежного міжнародного трибуналу.