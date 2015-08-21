У Південній Кореї попередили КНДР про "жорстоку помсту" у разі провокацій

Південна Корея пообіцяла жорстко мстити за будь-який вид нападу Північної Кореї, і КНДР буде нести всю відповідальність за такі жорсткі дії, передає DT.UA з посиланням на Yonhapnews.

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Повідомляється, що на екстреній нараді збройних сил Південної Кореї міністр оборони країни Хан Мін Ку також наказав армії "рішуче реагувати на будь-які атаки з боку КНДР".

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі демілітаризованої зони війська КНДР і Республіки Корея обмінялися артилерійським вогнем.

Пхеньян повідомив південнокорейських військових телефонограмою, що почне бойові дії, якщо до п'ятниці вони не припинять мовлення і не будуть прибрані гучномовці, через які ведеться психологічна війна проти Пхеньяна. У свою чергу Південна Корея заявила, що не буде припиняти мовлення з гучномовців.