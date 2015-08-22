Південна Корея і КНДР не змогли домовитися врегулювати ситуацію на кордонах

Між тим, не повідомляється, чи були досягнуті якісь домовленості в ході переговорів.

Як наголошується, що переговори поновляться о 15 годин за місцевим часом.

Домовленість про діалог була досягнута всього за кілька годин до закінчення терміну ультиматуму КНДР з вимогою припинити мовлення з гучномовців проти північнокорейської сторони. Пхеньян загрожував знищити звукові установки, якщо вимога не буде виконана. Влада Південної Кореї заявила, що не збирається згортати засоби психологічної війни проти КНДР.

Читайте такожЛідер КНДР наказав привести війська у повну бойову готовність

Ситуація на Корейському півострові загострилася в четвер 20 серпня, коли у Південній Кореї було оголошено про обстріл її території артилерією КНДР. Через годину артилерія Південної Кореї відкрила вогонь в напрямку джерела вогню противника, провівши близько трьох десятків пострілів. Північна Корея зі свого боку заявила, що жителі півдня стріляли без усякої причини. У результаті обидві сторони звинувачують один одного у "провокаціях" і загрожують відплатою.