Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь" (відео)

01:19, 23 серпня 2015
Світ
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На полігоні Капустін Яр в Астраханській області Росії успішно проведений випробувальний пуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-12М "Тополь".

Баллистическая ракета / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Про це повідомляє прес-служба Ракетних військ стратегічного призначення. Як наголошується в повідомленні, запуск ракети був здійснений в суботу, 22 серпня, 18:13 за Києвом.

У прес-службі РВСН відзначили, що навчальна бойова частина балістичної ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган у Казахстані.

"Метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет", - повідомили російські військові.

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Як наголошується в повідомленні, вага триступеневої ракети РС-12М становить близько 45 тонн. За офіційною інформацією, вона може доставляти бойову частину, в тому числі з ядерним зарядом, на відстань близько 10 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що використання Росією ядерної зброї як інструменту залякування викликає глибоку тривогу.

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