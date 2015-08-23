На авіашоу в Швейцарії зіткнулися два літаки

Два легких літаки зіткнулися в повітрі під час авіашоу під Базелем на півночі Швейцарії.

Після зіткнення один з них розбився, підтвердив журналістам представник пожежників, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пілот одного з літаків встиг вистрибнути з парашутом, доля другого поки що не відома. За деякими даними, він загинув.

На місці катастрофи працюють бригади рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня на авіашоу у Великобританії під час виконання однієї з фігур пілотажу розбився винищувач-бомбардувальник Hawker Hunter.

Інцидент стався в Західному Суссексі, літак впав на жваве шосе A27. Загинули сім осіб. Відразу після цього траса була перекрита в обох напрямках.