На авіашоу в Швейцарії зіткнулися два літаки
15:06, 23 серпня 2015Світ
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що пілот одного з літаків встиг вистрибнути з парашутом, доля другого поки що не відома
На місці катастрофи працюють бригади рятувальників / saanvi.ru
Два легких літаки зіткнулися в повітрі під час авіашоу під Базелем на півночі Швейцарії.
Після зіткнення один з них розбився, підтвердив журналістам представник пожежників, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що пілот одного з літаків встиг вистрибнути з парашутом, доля другого поки що не відома. За деякими даними, він загинув.
На місці катастрофи працюють бригади рятувальників.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня на авіашоу у Великобританії під час виконання однієї з фігур пілотажу розбився винищувач-бомбардувальник Hawker Hunter.
Інцидент стався в Західному Суссексі, літак впав на жваве шосе A27. Загинули сім осіб. Відразу після цього траса була перекрита в обох напрямках.
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