У Великобританії семеро людей стали жертвами падіння літака під час авіашоу
19:35, 22 серпня 2015Світ
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Під час падіння винищувача-бомбардувальника на жваве шосе під час авіашоу у Великобританії загинули сім чоловік.
Скріншот відео
Як повідомляє РБК з посиланням на ВВС, винищувач-бомбардувальник Hawker Hunter розбився під час виконання однієї з фігур пілотажу 22 серпня.
Інцидент стався в Західному Суссексі, літак впав на жваве шосе A27. Відразу після цього траса була перекрита в обох напрямках.
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Відзначається, що літак, який зазнав аварії, стояв на озброєнні ВПС Великобританії в 1950-60-х роках.
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