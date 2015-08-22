У Великобританії семеро людей стали жертвами падіння літака під час авіашоу

Як повідомляє РБК з посиланням на ВВС, винищувач-бомбардувальник Hawker Hunter розбився під час виконання однієї з фігур пілотажу 22 серпня.

Інцидент стався в Західному Суссексі, літак впав на жваве шосе A27. Відразу після цього траса була перекрита в обох напрямках.

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Відзначається, що літак, який зазнав аварії, стояв на озброєнні ВПС Великобританії в 1950-60-х роках.