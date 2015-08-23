Кількість жертв внаслідок падіння винищувача у Британії досягла 11 людей - ЗМІ

Раніше повідомлялося про сімох загиблих, проте в ході пошукових робіт на місці катастрофи були знайдені нові тіла, передає Бі-бі-сі.

Пошукова операція на місці трагедії триває.

Незадовго до цього були упізнані перші жертви аварії. Серед них - 24-річний Мет Джонс і 23-річний футболіст клубу "Вортінг Юнайтед" Метью Грімстоун.

Лікарі продовжують боротися за життя пілота, він перебуває у лікарні в критичному стані.

Крім того, лікарі надають допомогу ще 14 постраждалим, чиї поранення не викликають серйозних побоювань.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня на авіашоу у Великобританії під час виконання однієї з фігур пілотажу розбився винищувач-бомбардувальник Hawker Hunter.

Як розповідають очевидці, літак зірвався на виході з "мертвої петлі". Зачепивши кілька автомобілів на прилеглій трасі А27, "Хокер" вибухнув на узбіччі.

"Хокер Хантер" - британський реактивний навколозвуковий винищувач-бомбардувальник. Перебував на озброєнні Королівських ВПС у 1950-1960-х роках, широко експортувався і брав участь у численних збройних конфліктах.

Окремі "Хантери" продовжували експлуатуватися до 1990-х.

На початку серпня схожий інцидент стався під час шоу CarFes. Пілот винищувача, який здійснював фігури пілотажу, не впорався з керуванням, і літак впав. Машина пішла в сторону від глядачів, і на землі ніхто не постраждав.