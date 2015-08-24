У Лівані другий день тривають протести через сміття на вулицях (фото)

00:39, 24 серпня 2015
Світ
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У столиці Лівану Бейруті другий день продовжуються протести проти нездатності влади прибрати з вулиць сміття.

REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні між протестувальниками та поліцією виникли сутички. Для розгону демонстрантів силовики застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Десятки людей були поранені.

REUTERS

Прем’єр-міністр Лівану Таммам Салям розкритикував застосування сили проти мітингувальників і пообіцяв покарати винних у побитті людей.

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Салям наголосив, що його країна зіштовхнулася з політичною кризою. За його словами, наразі немає грошей для виплати зарплат працівникам багатьох державних підприємств.

REUTERS

У неділю, 23 серпня, Тамман Салям заявив, що готовий зустрітися з представниками руху «Ти смердиш», які організували протести.

REUTERS

Упродовж останнього року у Лівані немає президента, оскільки парламент не може його обрати.

REUTERS

Раніше УНІАН повідомляв, що десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці бразильських міст з вимогою імпічменту президента Ділми Руссефф.

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