У Бразилії тисячі людей вийшли на антиурядовий протест - BBC

Про це повідомляє ВВС Україна.

Демонстранти, багато з яких вбрані у зелені та жовті кольори бразильського прапора, кажуть, що авторитет пані Руссефф затьмарений корупційним скандалом навколо державного нафтового гіганту, компанії Petrobras.

Згідно з розслідуванням, деякі фірми платили хабарі політикам з правлячої партії Бразилії, щоб ті допомогли їм отримати контракти з Petrobras.

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Президент Ділма Русеф очолювала Petrobras в період, коли компанія укладала непрозорі контракти. Тим не менше, їй не пред'явили обвинувачень і вона не фігурує в розслідуванні.