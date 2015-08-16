У Бразилії тисячі людей вийшли на антиурядовий протест - BBC
22:22, 16 серпня 2015Світ
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Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці бразильських міст з вимогою імпічменту президента Ділми Руссефф.
REUTERS
Про це повідомляє ВВС Україна.
Демонстранти, багато з яких вбрані у зелені та жовті кольори бразильського прапора, кажуть, що авторитет пані Руссефф затьмарений корупційним скандалом навколо державного нафтового гіганту, компанії Petrobras.
Згідно з розслідуванням, деякі фірми платили хабарі політикам з правлячої партії Бразилії, щоб ті допомогли їм отримати контракти з Petrobras.
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Президент Ділма Русеф очолювала Petrobras в період, коли компанія укладала непрозорі контракти. Тим не менше, їй не пред'явили обвинувачень і вона не фігурує в розслідуванні.
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