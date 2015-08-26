Фінляндія може ввести прикордонний контроль всередині Шенгену через біженців

Як повідомляє Yle.fi, за словами Орпо, через країни Південної Європи та Балканського півострова в ЄС прибуває величезна кількість біженців, які не проходять ніякої реєстрації.

Згідно з повідомленням, на практиці це означає, що Фінляндія змушена розглядати заяви на статус біженця, оскільки вона в таких випадках вважається першою країною прибуття. Насправді ж країною прибуття є інша держава, просто це ніяк не документується.

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Орпо зазначив, що шенгенські правила допускають повернення прикордонного контролю у разі особливих випадків або криз, однак нинішня ситуація ще не відповідає критеріям такої кризи. Поки Фінляндія лише вимагає від ЄС посилити контроль на зовнішніх кордонах. Міністр вважає, що поліпшення в цій сфері повинні наступити протягом наступних днів, максимум – тижнів.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина заявила, що може припинити дію Шенгенської угоди, що передбачає безвізові поїздки всередині більшості країн ЄС, які входять в шенгенську зону.