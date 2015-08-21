Німеччина може відмовитися від Шенгену - ВВС

Рішення призупинити дію угоди викликане кризою з великим напливом мігрантів, сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, повідомляє ВВС Україна.

За його словами, Шенгенська угода опиниться під загрозою зриву, якщо країни ЄС не почнуть приймати в себе більше біженців із районів конфліктів.

Читайте такожПрезидент Європарламенту: ЄС повинен берегти і захищати Шенген

"Не хочу критикувати в інтерв'ю своїх колег і сусідів, але, звичайно, Велика Британія має тут особливу роль, бо вона не входить до Шенгенської зони. Але всі країни ЄС повинні усвідомлювати свою відповідальність", - сказав міністр.

Як зазначається, Німеччина очікує цього року прийняти 800 тисяч прохачів притулку.

Понад половина всіх мігрантів, які прибувають до Європи з Африки та Близького Сходу, прямують до Німеччини.

Македонія проголосила надзвичайний стан у зв'язку з кризою з небувалим напливом мігрантів.