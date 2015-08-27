У Міноборони Польщі розповіли, коли у них з'являться американські військові бази

Про це сьогодні поінформував віце-прем’єр, міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк, повідомляє Польське радіо.

За його словами, склади із важкою технікою американських Збройних сил будуть створені у середині 2016 року у північно-східній та західній Польщі.

Сємоняк додав, що польсько-американські переговори на цю тему увійшли у фінальну фазу.

Окрім того, він повідомив, що «тренувальний центр» польських та американських солдатів буде створений на базі полігону у Дравську Поморському.

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«Ми прогнозуємо, що розміщення важкої техніки відбудеться в середині 2016 року. Ми хочемо об’єднати цей процес із участю підрозділів американської армії у маневрах „Анаконда”, аби техніка, що братиме участь у цих навчаннях, відразу після їх закінчення залишилася на цих двох базах», - повідомив Сємоняк.

У країнах Центральної та Східної Європи, у тому числі в Польщі, має бути розміщено важке озброєння, у тому числі танки та бронетранспортери для 5 тис. солдатів армії США.

Як повідомляв УНІАН, у червні під час поїздки до столиці Естонії міністр оборони США Аштон Картер заявив, що Вашингтон розмістить танки, артилерію та іншу військову техніку у країнах Східної і Центральної Європи, аби заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих російською інтервенцією в Україні.

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За словами Картера, країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити на своїх територіях таке озброєння і військову техніку. Додатково американське озброєння також буде дислоковане в Німеччині. Ідеться в цілому про 250 танків, бойових машин піхоти та самохідні гаубиці.