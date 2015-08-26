Експерти рекомендують НАТО і Росії вжити заходів для мінімізації ризику війни

З таким закликом виступила група колишніх міністрів закордонних справ і оборони, повідомляє "Голос Америки" с посиланням на Reuters. В умовах, коли Росія і НАТО все активніше проводять військові навчання у зв'язку з ситуацією в Україні, такі інциденти, як повітряні зближення літаків протиборчих сторін відбуваються все частіше.

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Чотирнадцять експертів, серед яких колишній міністр закордонних справ Росії Ігор Іванов, колишній міністр оборони Німеччини Фолькер Руге і їх колеги з Великобританії, Франції, Іспанії та Туреччини, закликали до скликання зустрічі НАТО-Росія на високому рівні, відзначаючи, що першорядне значення має вироблення правил взаємодії в повітряному і морському просторі.

"Ситуація, що склалася може призвести до небезпечного прорахунку або інциденту, які можуть викликати ескалацію кризи або навіть пряму військову конфронтацію", – йдеться в доповіді, опублікованій Європейською мережею лідерства.

Лондонська аналітична організація, яка раніше в цьому місяці заявила, що обидві сторони готуються до можливої війни, повідомила, що зафіксувала 66 "близьких військових контактів між силами НАТО і Росії, а також між військовими Росії і нейтральних Фінляндії та Швеції, яких НАТО розглядає як партнерів.

Відлік ведеться з березня 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. Вже в наступному місяці почалася війна між проросійськими сепаратистами на сході України і урядовою армією.

Експерти кажуть, що в угоді, яка може бути заснована на аналогічному пакті між США і Китаєм, повинні бути перераховані дії, яких слід уникати, наприклад, імітації нападу поблизу військових кораблів або літаків іншої сторони.

Якщо ж подібні навчання або стрільби все ж проводяться, про них необхідно своєчасно повідомляти і мати узгоджені радіочастоти і словник сигналів.

У доповіді говориться, що НАТО і Росія вже втягнулися в цикл "дія-відповідь", який може бути важко перервати.

"Історія сповнена прикладів міжнародних криз і ескалацій напруженості, які починали розвиватися самі по собі і приводили до конфлікту, навіть коли ні одна із сторін не хотіла цього", – наголошується в доповіді.