Кількість біженців, знайдених мертвими у вантажівці в Австрії, зросла до 71

В кузові вантажівки, що перевозила сирійських біженців з Угорщини до Австрії, було знайдено тіла 59 чоловіків, 8 жінок та 4 дітей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

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В Угорщині вже заарештовано 3 особи, причетні до смерті мігрантів.

Нагадаємо, що 27 серпня на сході Австрії було знайдено вантажівку з тілами мігрантів. Автомобіль був припаркований на узбіччі шосе, що сполучає міста Парндорф і Нойзідль-ам-Зе (федеральна земля Бургенланд). Причиною смерті мігрантів, найімовірніше, стала нестача кисню.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія має намір посилити боротьбу з нелегальною міграцією і зробити контроль над кордоном з Угорщиною більш жорстким