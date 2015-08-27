Австрія посилить контроль над кордоном з Угорщиною через мігрантів

Про це заявила голова МВС Австрії Йоханна Микль-Лейтнер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Wochenblatt. "Ми будемо повністю контролювати міжнародні поїздиз Угорщини і посилимо контроль у прикордонних зонах", - сказала вона.

Читайте такожУгорщина може залучити армію для стримування потоку мігрантів

"Крім того, повинні бути облаштовані пункти на зовнішніх кордонах ЄС, де біженці могли б знайти захист", - зазначила Йоханна Микль-Лейтнер.

При цьому вона зазначила необхідність жорсткої боротьби з особами, які сприяють нелегальному трафіку мігрантів всередині Євросоюзу.

Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про знахідку близько півсотні тіл мігрантів, які задихнулися в кузові вантажівки, виявленій на сході країни. Пізніше з'явилися повідомлення, що вантажівка мала угорські номери, хоча і обслуговувала словацьку фірму.