США пообіцяли стримувати путінську Росію

Як передає «Голос Америки», про це міністр оборони США Ештон Картер заявив, виступаючи на базі морської піхоти Кемп-Пендлтон у Каліфорнії.

Картер назвав дві найбільші загрози безпеці США. За словами глави Пентагону, ними є більш агресивна розстановка російських сил і засобів гарантування безпеки та поява «Ісламської держави».

При цьому міністр оборони не назвав конкретних планів з протидії цим загрозам.

Картер назвав «сумним» розвиток подій в Росії, але зазначив, що адміністрація США повинна реагувати на дії російського уряду за часів правління Путіна, які, на його думку, «ведуть Росію в неправильному напрямку для його власного народу».

«Але, судячи з усього, це саме той напрямок, в якому він хоче їх вести, – до чергової конфронтації, – зауважив міністр. – Нам просто доведеться стримати це. Як в інтересах нашої власної безпеки, так і тому що у нас є важливі союзники і друзі в цьому регіоні світу, і у нас є важливі договірні зобов’язання по лінії НАТО».

Читайте такожМеркель і Олланд проведуть телефонні переговори з Путіним

Говорячи про «Ісламську державу», бойовики якої захоплюють нові території, Картер заявив, що США «повинні перемогти і переможуть» це угруповання.

За словами Картера, тих викликів, які становлять «Ісламська держава» і Росія, ще 18 місяців тому не існувало.

«За останній рік вони набрали загрозливіших розмірів, – зазначив він. – Нам потрібно протистояти їм обом».

Як повідомляв УНІАН, США у зв'язку з дедалі більшою агресією Росії розмістили в Німеччині чотири винищувачі F-22 Raptor.

Літаки прибули 28 серпня на американську авіабазу Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Разом з винищувачами в рамках ініціативи з підтримки європейської безпеки European Reassurance Initiative були дислоковані літак Boeing C-17 Globemaster III і 60 американських військовослужбовців.

До середини вересня на авіабазі Шпангдалем будуть проходити навчання, в яких також візьмуть участь винищувачі американських ВПС інших типів і літаки військово-повітряних сил союзників по НАТО. Наголошується, що це перші військові навчання в Європі за участю винищувачів F-22. Пізніше ці літаки відвідуватимуть також військово-повітряні бази країн Східної Європи.