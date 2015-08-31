Бойовики ІД підірвали стародавній храм у Пальмірі, якому майже 2 тисячі років

Про це повідомляє сирійська правозахисна група, що базується в Британії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними правозахисників з "Сирійського центру моніторингу прав людини", храм отримав ушкодження, однак їх масштаби поки не відомі.

Один з місцевих жителів повідомив агентству Ассошіейтед прес, що вибух був дуже потужним і практично повністю зруйнував храм, від якого залишилася лише одна стіна.

Храм Бела був побудований в 32 році нашої ери і вважається одним з самих древніх споруд античного міста.

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Раніше повідомлялося, що ісламісти ІД зруйнували інший древній храм Пальміри - Баал-Шаміна.

За кілька днів до цього екстремісти вбили 81-річного археолога Халеда Асаада - головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу в Пальмірі.