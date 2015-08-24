Бойовики ІД підірвали древній храм в Пальмірі

Зведений у II столітті нашої ери на честь стародавьносемітського божества, цей храм вважався одною з найбільш значущих пам'яток пізньої античності, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За повідомленнями очевидців, вибух пошкодив також кілька римських колон.

Бойовики ІД встановили контроль над Пальмірою, яка є пам'ятником Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в середині травня.

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Кілька днів тому ісламські екстремісти вбили 81-річного археолога Халеда Асаада - головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу в Пальмірі.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угруповання «Ісламська держава» зруйнували монастир в Сирії за допомогою бульдозерів.