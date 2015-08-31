Голови МВС Євросоюзу обговорять міграційну кризу 14 вересня

Як наголошується в заяві люксембурзького головування в ЄС, міністри постараються посилити європейський відповідь" на наплив біженців, передає Бі-бі-сі.

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Раніше в неділю міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус піддав різкій критиці Угорщину за те, що та звела вздовж кордону з Сербією бар'єр з колючого дроту. За його словами, це суперечить загальним європейським цінностям.

В цьому році в Європі спостерігається рекордний наплив мігрантів. За даними ООН, з початку року кордони ЄС перетнули близько 300 тис. мігрантів, в основному з країн Африки та Близького Сходу.