Подальше існування Шенгену може стояти під питанням - Меркель

Про це заявила в понеділок федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Якщо нам не вдасться домовитися про справедливий розподіл біженців, то звичайно, питання Шенгену для багатьох знову стане частиною порядку денного", - заявила Меркель на прес-конференції в Берліні.

З початку літа в Європі сталося кілька гучних скандалів, пов'язаних із нелегальними мігрантами, які намагаються потрапити в західноєвропейські країни. З початку серпня Європа говорить про спроби мігрантів дістатися Британії по Євротонелю з французького порту Кале.

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Остання НП сталася минулого тижня, коли на узбіччі автостради, що веде до Відня, було виявлено вантажівку з тілами 59 чоловіків, восьми жінок і чотирьох дітей. За підозрою в причетності до загибелі мігрантів угорська влада заарештувала чотирьох осіб.

У понеділок, після того, як австрійська влада прийняла рішення оглядати всі вантажівки, які в'їжджають до країни, на трасі, що веде з Будапешта до Відня утворився затор протяжністю 25 кілометрів.