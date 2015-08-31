Австрія посилить боротьбу з контрабандистами, що нелегально перевозять мігрантів

З відповідною заявою виступила в неділю, 30 серпня, міністр внутрішніх справ країни Йоганна Мікль-Лайтнер, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

За її словами, на всіх важливих пунктах перетину австрійського кордону поліція зупинятиме та перевірятиме транспортні засоби, що можуть мати потенційні схованки для нелегальних мігрантів. Очільниця відомства запевнила, що ці заходи вже узгодили Угорщиною та Словаччиною, а також з німецькою землею Баварією.

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Крім того, Мікль-Лайтнер припустила, що оголошені заходи можуть призвести до інтенсифікації дорожнього руху та збільшення кількості пробок на автошляхах. Утім, "аби врятувати людське життя та дієво боротися з діяльністю контрабандистів, треба рахуватися з тимчасовими обмеженнями та незручностями для руху", - наголосила міністр.

На додачу влада Австрії планує також посилити присутність поліції в східних частинах країни. Чиновники очікують збільшення кількості біженців найближчим часом. Тож на допомогу місцевій поліції прийдуть також їхні колеги з інших регіонів країни, аби краще контролювати в прикордонних з Угорщиною районах, йдеться у повідомленні агенції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 27 серпня на сході Австрії було знайдено вантажівку з тілами мігрантів. Автомобіль був припаркований на узбіччі шосе, що сполучає міста Парндорф і Нойзідль-ам-Зе (федеральна земля Бургенланд). У кузові вантажівки, що перевозила сирійських біженців з Угорщини до Австрії, було знайдено тіла 59 чоловіків, 8 жінок та 4 дітей. Причиною смерті мігрантів, найімовірніше, стала нестача кисню.