Туск: Найважливішим питанням для ЄС є міграційна криза

Таку заяву він зробив у понеділок по завершенні зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Міро Цераром (Miro Cerar) в ході візиту до цієї країни, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За словами Туска, саме тема «триваючої міграційної кризи» була основним питання переговорів.

«Це – найважливіше на сьогодні питання для Європи. Це літо підтвердило, що міграція залишається ключовим питанням для Європи у найближчі роки», - заявив президент ЄР.

Туск наголосив, що ЄС не можна звинувачувати в міграційній кризі.

«Ми повинні полегшити нестерпні людські страждання та трагедії, які зараз в Європі стали майже щоденними новинами. Коротше кажучи, Європейський Союз повинен допомогти у вирішенні основних проблем, що стоять сьогодні перед європейськими країнами», - підкреслив він.

Читайте такожГолови МВС Євросоюзу обговорять міграційну кризу 14 вересня

Туск повідомив, що у жовтні це питання буде предметом обговорення Європейської Ради, а у листопаді він буде головувати на конференції у Мальті, де європейські та африканські лідери будуть намагатися знайти практичне вирішення цієї загальної проблеми.

«Тільки вчора головуючий в ЄС Люксембург скликав позачергову зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ. Сьогодні це може бути найбільш актуальною проблемою. Як ми бачили в Австрії та в Середземному морі, торгівля людьми та незаконне ввезенням мігрантів є не тільки брудною справою, це насправді є масовим вбивством. Сьогодні контрабандисти є потенційними масовими вбивцями. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб це зупинити», - переконаний президент ЄР.

Читайте такожПодальше існування Шенгену може стояти під питанням - Меркель

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що 24 вересня Берлін планує оприлюднити комплексний пакет заходів з вирішення ситуації з мігрантами. Меркель закликала інші країни ЄС внести внесок у вирішення ситуації з шукачами притулку.