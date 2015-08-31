У Німеччині мають намір незабаром оприлюднити план розв'язання кризи з мігрантами

Німеччина очікує, що в цьому році кількість шукачів притулку досягне 800 тисяч, що в чотири рази більше від попереднього року, передає "Радіо Свобода".

У понеділок, 31 серпня, Меркель закликала інші країни ЄС внести внесок у вирішення ситуації з шукачами притулку. За її словами, наразі Італія потребує допомоги, оскільки в цю країну прибуває багато мігрантів, які потрапляють туди через Середземне море.

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Канцлер Німеччини розкритикувала деякі країни, включаючи Словаччину, які відмовляються приймати мігрантів з мусульманських країн. «Якщо ми почнемо говорити, що ми не хочемо мусульман, це не може бути добре», - наголосила Меркель.

За її словами, нинішня криза з мігрантами є тестом для Європи щодо забезпечення основних прав людини.

За даними ООН, в 2015 році близько 300 тисяч біженців з країн Близького Сходу та Африки намагаються знайти притулок у Європі.