Фотографії із супутника ООН підтвердили повне знищення храму в Пальмірі (фото)
Фотографії з супутника ООН підтвердили повне знищення бойовиками "Ісламської держави" стародавнього храму Бела в Пальмірі.
Цей храм вважається однією з найбільш важливих будівель у 2000-річному археологічному комплексі в Пальмірі, передає ZN.UA з посиланням на The Washington Post. У повідомленні ООН йдеться, що тепер, схоже, мало що залишилося від того, що колись було одним з найбільш збережених стародавніх споруд у світі.
"Ми можемо підтвердити руйнування головного будинку храму Бела, а також ряду колон в безпосередній близькості від нього", - повідомили в ООН.
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Бойовики "Ісламської держави" захопили Пальміру в середині травня. Перед тим як залишити місто, сирійська армія евакуювала більшу частину його жителів і найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри.