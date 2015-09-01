Фотографії із супутника ООН підтвердили повне знищення храму в Пальмірі (фото)

Цей храм вважається однією з найбільш важливих будівель у 2000-річному археологічному комплексі в Пальмірі, передає ZN.UA з посиланням на The Washington Post. У повідомленні ООН йдеться, що тепер, схоже, мало що залишилося від того, що колись було одним з найбільш збережених стародавніх споруд у світі.

"Ми можемо підтвердити руйнування головного будинку храму Бела, а також ряду колон в безпосередній близькості від нього", - повідомили в ООН.

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Бойовики "Ісламської держави" захопили Пальміру в середині травня. Перед тим як залишити місто, сирійська армія евакуювала більшу частину його жителів і найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри.