Путін: для Росії згубні розколи

Уроки заколотів і революцій попереджають, наскільки згубні для Росії розколи, заявив Володимир Путін.

"Так, у вітчизняній історії були і трагічні сторінки: уроки заколотів, революцій, громадянської війни попереджають, наскільки згубні для Росії будь-які розколи. Переконують, що тільки єдність народу і суспільна злагода можуть привести до успіху, забезпечити незалежність держав, допомогти дати відсіч будь-якому могутньому і віроломному ворогові", — цитує Путіна РІА-Новини.

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За словами Путіна, "коли поставало питання про захист рідної землі, піднімався весь наш (російський - ред.) народ".

Як повідомляв раніше УНІАН, рейтинг Путіна впав на 6%. Таким чином, згідно з даними "Левада-центру", рівень схвалення діяльності президента опустився до цифр травня 2014 року і на даний час становить 83 відсотки.

Опитування також показало негативну динаміку довіри до влади. Знизився також рейтинг прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, впав рівень схвалення діяльності уряду РФ в цілому, а також губернаторів і Держдуми.