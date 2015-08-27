Рейтинг Путіна знизився на 6% - опитування

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", опубліковані в середу, 26 серпня, передає Deutsche Welle.

Якщо в червні главу російської держави підтримували рекордні за увесь час його президентства 89 відсотків, то вже до серпня рейтинг Путіна впав на 6 відсотків. Таким чином, згідно з даними "Левада-центру", рівень схвалення діяльності президента опустився до цифр травня 2014 року і на даний час становить 83 відсотки.

Читайте такожFinancial Times: Росія може вирватися з путінського рабства

Кількість незадоволених станом справ у Росії також продовжує зростати. У червні 2015 року 64 відсотки опитаних заявляли, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. У липні ця цифра почала знижуватися, а в серпні цю тезу підтримали лише 55 відсотків росіян. Порівняно з червнем збільшилася і кількість тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом - 29 відсотків. У червні так вважали лише 22 відсотки опитаних.

Опитування, яке проводилося з 21 по 24 серпня, показало негативну динаміку довіри до влади. Знизився також рейтинг прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, впав рівень схвалення діяльності уряду РФ в цілому, а також губернаторів і Держдуми.

Читайте такожDie Welt: тепер Путін відчує прокляття нафти

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З-за цих дій США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.