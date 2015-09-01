ЄС може продовжити санкції проти Росії і бойовиків до березня - ЗМІ

Рішення може бути ухвалено завтра на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Санкції можуть бути застосовані майже до 200 фізичних та юридичних осіб, з метою продовження тиску на Росію в питанні дотримання Мінських домовленостей.

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Нагадаємо, що вчора, 31 серпня, Петро Порошенко під час свого звернення щодо заворушень під ВР заявив, що восени будуть продовжені персональні санкції проти причетних до анексії Криму та окупації Донбасу.

"Якщо Москва не схаменеться, восени будуть продовжені персональні санкції проти осіб, причетних до аншлюсу окупації Криму і Донбасу, а на початку наступного року - і секторальні економічні санкції", - наголосив Порошенко.