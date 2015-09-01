ЄС призначив керівника групи з протидії російській пропаганді

Про це у вівторок, 1 серпня, повідомив сам Портман у соціальній мережі Linkedin, передає Радіо Свобода.

За словами Джайлса Портмана, до його обов’язків входить комунікація і просування політики Євросоюзу у рамках Східного партнерства, підвищення дієздатності ЄС реагувати на дезінформацію, а також посилення незалежності ЗМІ.

Раніше Портман працював у Європейській службі зовнішніх дій (дипломатичному відомстві ЄС), МЗС Британії, був постійним представником Лондона у ЄС.

Читайте такожМогеріні представила план протидії російській пропаганді в ЄС

Команда Євросоюзу з протидії російській пропаганді має запрацювати повною мірою у вересні цього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський союз планує протидіяти пропаганді Російської Федерації. Протистояти російській пропаганді пропонується зокрема шляхом посилення підтримки незалежних засобів інформації у країнах-учасниках програми «Східне партнерство», а також привертання в цих країнах уваги до дезінформації з боку «зовнішніх сил».