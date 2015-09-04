Масовий наплив мігрантів перетворить європейців на меншість - прем'єр Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан боїться, що внаслідок значної кількості мігрантів європейці стануть меншістю.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю угорському радіо, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Реальність така, що Європі загрожує масовий приплив людей, десятки мільйонів людей можуть приїхати в Європу", - зазначив він.
Орбан очікує, що кількість мігрантів збільшиться до мільйонів у наступному році.
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"Ми можемо раптом зрозуміти, що ми знаходимося в меншості на нашому власному континенті", - підкреслив угорський прем'єр.
Слід сказати, що Орбан славиться своїм критичним ставленням до мігрантів.
Як повідомляв УНІАН, Орбан заявив, що питання мігрантів є справою не європейською, а суто німецькою.
"Це проблема не європейська, а німецька. Ніхто не хоче залишатися в Угорщині. Для тих, хто хоче залишитися в Угорщині, немає перешкод. Але ніхто не хоче залишатися в Угорщині, Польщі, Словаччині чи Естонії. Всі хочуть в Німеччину. Наша робота тільки їх реєструвати", - пояснив він.