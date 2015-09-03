Прем'єр Угорщини: мігранти - проблема Німеччини, а не інших членів ЄС

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній прес-конференції з головою Європарламенту Мартіном Шульцем в Брюсселі, передає "ЄвроПравда". Він зазначив, що Угорщина буде реєструвати всіх мігрантів, як того вимагають європейські правила. "Ніхто не може покинути Угорщину незареєстрованим. Добре, ми будемо їх реєструвати", - заявив Віктор Орбан.

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Крім цього Віктор Орбан зазначив, що Угорщина робить все для виконання європейських правил захисту кордону і готує пакет заходів, який повинен допомогти боротися з міграційною кризою. "Угорці і всі європейці налякані, тому що європейські лідери не контролюють ситуацію", - заявив він.

"Я прибув сюди (у Брюссель - ред.), щоб поінформувати президента (Шульца - ред.), що ми робимо все від нас залежне, щоб виконувати правила щодо захисту зовнішнього кордону ЄС. Угорський парламент підготував пакет заходів, ми побудували фізичний бар'єр. З 15 вересня і Угорщина і Європа будуть жити в умовах нової ситуації", - сказав Віктор Орбан.

За його словами, він не обіцяє покращення ситуації на наступний ранок, проте поступово ситуація буде під контролем. "Замість критикувати нас, просто дозвольте нам робити свою роботу", - заявив угорський прем'єр.

"Це проблема не європейська, а німецька. Ніхто не хоче залишатися в Угорщині. Для тих, хто хоче залишитися в Угорщині, немає перешкод. Але ніхто не хоче залишатися в Угорщині, Польщі, Словаччині чи Естонії. Всі хочуть в Німеччину. Наша робота тільки їх реєструвати", - пояснив він.

Однак він зазначив, що моральним обов'язком європейських лідерів було б не давати мігрантам зайвих надій на те, що в країнах ЄС їх чекає хороше життя, і зазначив, що існує багато країн поза Євросоюзом, які є безпечними.

Раніше Віктор Орбан звинуватив Європу в провалі міграційної політики і попередив про можливість "вибуху" по всьому Євросоюзу через цю кризу.