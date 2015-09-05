США пообіцяли Саудівській Аравії стримувати Іран

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Король Саудівської Аравії Салман здійснив свій перший візит до США після сходження на престол у січні цього року. Він та Барак Обама під час зустрічі торкнулися й інших питань міжнародної політики, однак головним було занепокоєння союзників США ядерною угодою з Іраном.

Сунітська Саудівська Аравія стурбована, що Іран, шиїтська країна, витрачатиме гроші, зароблені завдяки підписанню ядерної угоди і скасуванню санкцій, на дестабілізацію регіону. Як зазначається у повідомленні агентства AP, США не вдалося усунути від влади Башара Асада, якого підтримує Іран, Вашингтон також припинив спроби викорінити шиїтську організацію бойовиків "Хезболла". Окрім того, підтримка США не допомогла військовим під проводом Саудівської Аравії знищити бойовиків Гуті в Ємені, яких підтримує Іран.

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Водночас у Білому домі переконані, що з огляду на економічний стан Ірану, країна передовсім вкладатиме зароблені на скасуванні санкцій гроші в розбудову економіки. В адміністрації також нагадали, що оборонний бюджет союзників США на Близькому Сході у вісім разів перевищує оборонний бюджет Ірану і скасування санкцій не зможе суттєво змінити розстановку сил.

Саудівський король назвав Обаму другом та заявив, що добрі взаємини між двома країнами йдуть на користь всьому світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію в підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерана міжнародних санкцій.