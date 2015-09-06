ЗМІ: Франція може атакувати з повітря сили "ІДІЛ" у Сирії
Франція розглядає можливість завдання авіаударів по силах "ІДІЛ" у Сирії.
Про це повідомили джерела в уряді країни, передає "ЄвроПравда" з посиланням на французьке видання Le Monde.
Зокрема, така можливість обговорювалася під час зустрічі вузького кола ради оборони з президентом Франції Франсуа Олландом 4 вересня.
Однією з причин такого розвитку подій може стати масовий наплив сирійців до Європи.
За словами джерел видання, рішення щодо авіаударів буде прийняте протягом найближчих місяців.
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Очікується, що для цих цілей Франція використає винищувачі Dassault Mirage 2000, розміщені в Йорданії, або ж Rafale, які базуються в ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що США та їхні союзники завдали 36 ударів з повітря проти бойовиків "Ісламської держави" в Іраку та Сирії.