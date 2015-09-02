ЗМІ: США ведуть секретну операцію по ліквідації лідерів "Ісламської держави" в Сирії

Ця операція проходить окремо від більш широкої військової кампанії проти "Ісламської держави", передає DT.UA з посиланням на The Washington Post. Відзначається, що тепер значно розширилася участь ЦРУ у військових діях проти ісламістів в Сирії, де дрони наносять удари по "високозначущих цілях".

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Сам Контртерористичний центр ЦРУ раніше здійснював пошук Осами бен Ладена, а Спільне командування спеціальних операцій США (JSOC) включає в себе елітний підрозділ командос, який знищив колишнього "терориста №1". Американські чиновники стверджують, що на вищевказану військової операції ЦРУ і спецназу США припала лише невелика частина з 2450 авіаударів з дронів по території Сирії у 2014 році.

Однак дані авіаудари наносилися в основному по лідерах "Ісламської держави". Також дана модель взаємодії ЦРУ і JSOC планується використовувати в майбутніх військових конфліктах.

Підкреслюється, що ЦРУ завдає удари по "Ісламській державі" з допомогою дронів виключно в Сирії, а не в Іраку, де ісламісти мають значну присутність. Також американська розвідка відкриває вогонь з дронів лише з дозволу JSOC.