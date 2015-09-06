Російські військові публікують у соцмережах фотографії із Сирії
Військовослужбовці Російської Федерації публікують у соціальних мережах фото із Сирії.
Фотографії оприлюднив користувач "Все плохо" в соцмережі Twitter, передає "Новое время".
На знімках російські військові позують на тлі блокпостів, бойових машин і військових частин.
Крім того, більшість фотографій розміщено з геотегами, на деяких зображеннях можна побачити російський прапор.
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Пости датовані періодом з червня по вересень 2015 року. У підписах під фото російські військовослужбовці пишуть про свої атаки на Вільну сирійську армію, скорочено – ВСА. Це повстанське угруповання, що веде боротьбу проти уряду Башара Асада.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що експедиційний корпус армії РФ висадився в Сирії і бере участь у збройному конфлікті проти "Ісламської держави".