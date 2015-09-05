ЗМІ: в обмін на допомогу в боротьбі з ісламістами в Сирії, Кремль може вимагати поступок по Україні

Зокрема, російські військові беруть участь в бойових діях в районі міста Латакія на стороні сирійського президента Башара Асада, пише "Нова газета". Зазначається, що ще 12 серпня повстанський сайт Syria.net стверджував, що російські військові радники командують обороною Латакії. 21 серпня в інтернеті були опубліковані фотографії великого десантного корабля "Микола Фільченков", що проходить на південь через Босфор з військовою технікою на палубі.

Читайте такожСША уважно стежать за повідомленнями про російських військових у Сирії - Білий дімА вже 31 серпня ізраїльський сайт Ynet опублікував дані анонімних джерел в західних дипломатичних колах, згідно з яким Росія починає операцію з прямої військової підтримки режиму Башара Асада і перекинула в країну техніку, включаючи винищувачі і штурмові вертольоти. Тоді ж офіційна сирійська газета "Аль-Ватан" повідомляла, що Росія планує побудувати військову базу в місті Джабла на південь від Латакії - на додаток до вже наявного в розпорядженні російських військових пункту військово-технічного забезпечення ВМФ в Тартусі.

Між тим, в соціальних мережах з'явилися фотографії, зроблені сирійськими повстанцями: на них зображені винищувачі на бойовому завданні, схожі на російські. У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує участь російських ВПС у конфлікті в Сирії, а офіційні представники НАТО поки ніяк не коментують цю інформацію.

Видання відзначає, що ситуація навколо російської військової присутності в Сирії технічно нагадує початок гібридної війни на території України. До того ж паралельно з першою інформацією про появу російського корпусу в Сирії спостерігачі зафіксували різку деескалацію конфлікту на Донбасі.

Видання підкреслює, що втручання у військовий конфлікт на Близькому сході означає, що Росія готова вийти до своїх "західних партнерів" з новою ініціативою. Москва, у якої, на відміну від Вашингтона, немає протидії з боку громадської думки і Конгресу, бере на себе знищення "Ісламської держави". Росія формує нову військову коаліцію проти ісламістів, забезпечуючи її засобами розвідки, авіацією і забезпечуючи стратегічне командування. В якості ударної сили для наземних операцій можуть бути використані армійські підрозділи Ірану. Натомість Росія вимагає поступок у питанні врегулювання конфлікту в Україні, згортання режиму санкцій та повернення країни в клуб західних держав, які борються з глобальними загрозами, такими як тероризм. Видання припускає, що саме з таким пакетом пропозицій президент Росії може відправитися в Нью-Йорк 15 вересня на засідання Генасамблеї ООН.

"Якщо план виявиться успішним хоча б частково, російська влада отримає все, про що вона могла мріяти. Нормалізацію відносин із Заходом, перспективу переговорів про статус Криму. Та водночас демонстрацію сили Росії в світі: на відміну від нерішучих західних демократій, Росія здатна атакувати терористів навіть на Близькому сході. Гордість за країну витягне рейтинг підтримки президента на нові висоти", - пише видання, і додає, що "є дежавю: здається, ризики від такої гри ніхто до кінця не прорахував".