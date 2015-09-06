Могеріні зробила прогноз щодо міграційної кризи: вона триватиме ще довго

Про це заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції після завершення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає "Європейська правда".

"Зустріч була нелегкою. Нам час зрозуміти, що ця криза є не тим, що вплине на ту чи іншу країну ЄС, вона вплине на всіх нас", - зазначила вона.

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"На жаль, на те, щоб зрозуміти те, що ці люди прибули не до тієї чи іншої країни, а до Європи, забрало в нас кілька місяців", - наголосила Могеріні.

"Час припинити взаємні звинувачення. Ця криза не вирішиться за один день. Вона триватиме ще довго", - вважає високий представник ЄС.

При цьому вона зазначила, що чим швидше ЄС сприйме це психологічно та політично, тим швидше зможе знайти ефективне рішення.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нелегальні мігранти з Близького Сходу і Африки є проблемою Німеччини, а не інших країн Євросоюзу. При цьому він зазначив, що Угорщина буде реєструвати всіх мігрантів, як того вимагають європейські правила.