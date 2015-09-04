ООН закликає Євросоюз прийняти до 200 тисяч біженців з Сирії, Іраку та Афганістану

Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу Гутерреш закликав країни Євросоюзу прийняти до 200 тис. мігрантів, які прибувають з Сирії, Іраку та Афганістану.

Як повідомляє Русская служба Би-би-си, за словами Гутерреша, країнам ЄС необхідно надавати більше можливостей біженцям, які легально прибувають до Європи.

Він також закликав Євросоюз виробити єдину стратегію врегулювання кризи з мігрантами, а владу Греції, Угорщини та Італії - обладнати центри з прийому і реєстрації біженців.

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Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна повинна захищати свої кордони від навали біженців. За його словами, необхідно чітко виконувати міграційні закони ЄС при реєстрації тисяч мігрантів, які прибувають потягами до Будапешта.

За даними ООН, з початку року кордон Євросоюзу перетнули близько 300 тис. біженців. Лише за минулий місяць до Європи прибули 107,5 тис. нелегальних мігрантів.