Сноудену заочно вручили норвезьку премію за критику спецслужб

Церемонія пройшла в норвезькому місті Молде, однак Сноуден не приїхав до Норвегії з побоювань бути екстрадованим до США, але він взяв участь у церемонії відеозв'язком з Росії, передає РІА Новости.

"Я знав, на що я йду. Я багато втратив: я не можу повернутися додому, важко бачитися з родиною. Але я також зробив внесок в багато що. Я задоволений зробленим", — сказав Сноуден.

Він також підтвердив, що шукати притулку у Росії йому порадив Джуліан Ассанж.

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Про рішення нагородити Сноудена премією члени журі повідомили в червні, обґрунтувавши його тим, що він вніс вклад "у принцип недоторканності приватного життя" і критикував "державні стеження за своїми громадянами та громадянами інших країн".

Сума грошової винагороди становить 100 тисяч норвезьких крон (12,6 тисячі доларів США).

Нагадаємо, в США Сноудену висунули звинувачення в розголошенні секретної інформації. Він передав ЗМІ документи про програми електронного стеження АНБ, а в червні 2013 року втік зі США в Гонконг. Звідти він вилетів до Москви, щоб попрямувати з російської столиці в Еквадор.