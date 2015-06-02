Білий дім вимагає повернути Сноудена в США
Влада США наполягає на тому, що колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден має повернутися на батьківщину і постати перед судом.
У ході регулярного брифінгу журналісти поцікавилися про можливість "переглянути справу Сноудена". Ернест відповів негативно на це питання.
"Сноуден звинувачується в дуже серйозних злочинах. Ми вважаємо, що він повинен повернутися в США і постати перед судом", - сказав представник Білого дому.
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При цьому він підкреслив, що "для тих, хто здійснює подібні викриття, є механізм, що дозволяє їм висловлювати свої побоювання". Однак Ернест не уточнив, в чому полягає цей механізм.
У США Сноудену пред'явлені звинувачення у розголошенні секретної інформації. Він передав ЗМІ документи про програми електронного стеження АНБ, а в червні 2013 року втік із США до Гонконгу. Звідти він вилетів до Москви, щоб попрямувати з російської столиці в Еквадор.