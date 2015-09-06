Меркель: Рішення впустити мігрантів прийняли для уникнення кризи

04:05, 06 вересня 2015
Світ
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Уряди Угорщини і Німеччини зробили заяви, з яких випливає, що їхнє рішення пропустити тисячі мігрантів через австро-угорський кордон всупереч правилам Євросоюзу не матиме прецедентного характеру.

REUTERS

За словами представника канцлера Німеччини Ангели Меркель, воно було прийняте, щоб уникнути кризи, і є винятковим випадком, передає Бі-бі-сі.

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Надалі обидві країни планують дотримуватися правила, за яким мігранти, що приїздять до Євросоюзу, повинні реєструватися і подавати прохання про надання статусу біженця в країні в'їзду.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія і Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину.

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