Меркель: Рішення впустити мігрантів прийняли для уникнення кризи

За словами представника канцлера Німеччини Ангели Меркель, воно було прийняте, щоб уникнути кризи, і є винятковим випадком, передає Бі-бі-сі.

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Надалі обидві країни планують дотримуватися правила, за яким мігранти, що приїздять до Євросоюзу, повинні реєструватися і подавати прохання про надання статусу біженця в країні в'їзду.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія і Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину.