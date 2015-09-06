Австрія та Німеччина прийняли тисячі мігрантів

На австрійському кордоні їх вітали волонтери, які приїхали туди, щоб допомогти мігрантам, що пережили нелегкі дні, передає Бі-бі-сі.

Багато хто з мігрантів, які прибули з Угорщини, вирушив до столиці Австрії Відня або Мюнхена, що розташований на півдні Німеччини.

У суботу перша група з приблизно 450 мігрантів після довгої та важкої подорожі прибула у Мюнхен. Як очікується, сюди прибудуть близько 10 тисяч осіб, що намагаються дістатися до Німеччини.

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Мігрантів, які приїхали залізницею через Австрію, зустріли оплесками жителі міста, які прийшли зустріти їх на вокзал. Німці роздавали мігрантам їжу та солодощі.

Тепер мігрантів повинні зареєструвати і поселити у тимчасових таборах для біженців.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країна впорається з напливом мігрантів, не підвищуючи при цьому податки та без якого-небудь збитку бюджету.