Австрія та Німеччина прийняли тисячі мігрантів
Австрія та Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину.
На австрійському кордоні їх вітали волонтери, які приїхали туди, щоб допомогти мігрантам, що пережили нелегкі дні, передає Бі-бі-сі.
Багато хто з мігрантів, які прибули з Угорщини, вирушив до столиці Австрії Відня або Мюнхена, що розташований на півдні Німеччини.
У суботу перша група з приблизно 450 мігрантів після довгої та важкої подорожі прибула у Мюнхен. Як очікується, сюди прибудуть близько 10 тисяч осіб, що намагаються дістатися до Німеччини.
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Мігрантів, які приїхали залізницею через Австрію, зустріли оплесками жителі міста, які прийшли зустріти їх на вокзал. Німці роздавали мігрантам їжу та солодощі.
Тепер мігрантів повинні зареєструвати і поселити у тимчасових таборах для біженців.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країна впорається з напливом мігрантів, не підвищуючи при цьому податки та без якого-небудь збитку бюджету.